NRC-correspondent Israël moet land uit vanwege 'activisme'

NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch laat in een verklaring op de website van de krant weten dat Walters begin vorig jaar op het matje werd geroepen vanwege bezorgdheid over de vermeende 'activistische' manier waarop hij schrijft over Israël. Een bepaalde reportage zou 'het neersteken van onschuldige joden door Palestijnen legitimeren', zo werd hem verweten.



Het tweede incident volgde in december 2016. Het hoofd van de GPO schreef dat Israël de krant niet langer kon erkennen als een mediaorganisatie en dat geen enkele journalist van hen nog geaccrediteerd kon worden.