Obama en Poetin praten in Hangzhou over Syrië

Eerder werd bekend dat overleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken John Kerry en Sergej Lavrov niet tot overeenstemming had geleid over Syrië. De twee diplomaten probeerden gisteren een staakt-het-vuren tot stand te brengen tussen de regering van de Syrische president Bashar al-Assad en gematigde rebellengroepen, om humanitaire hulp mogelijk te maken aan honderdduizenden burgers. Amerikaanse diplomaten willen niet zeggen op welke punten overeenstemming is uitgebleven.



Er zou een staakt-het-vuren in heel Syrië moeten komen en hulp naar Aleppo gestuurd worden. Ten noorden van de stad zou een zone moeten worden ingesteld, waar niet meer wordt gevochten. Dat houdt onder meer in dat het Kremlin zijn bondgenoot in Syrië, president Bashar al-Assad, ervan moet overtuigen op te houden met pogingen rebellen in Aleppo te omsingelen.



Assads luchtmacht en de Russen zouden er ook geen rebellen meer bestoken die in het westen worden gezien als niet extremistische opposanten van Assads regime. Wat de VS als tegenprestatie voor Rusland gaat doen, is onduidelijk. Washington zou Moskou gaan bijstaan door 'de strijd tegen al-Qaeda beter te coördineren'.



Rusland staat op het standpunt dat het militaire steun verleent aan de wettige regering in Damascus. Die bestrijdt samen met Moskou een hele reeks rebellengroepen waar de jihadisten over het algemeen domineren. Washington steunt bepaalde rebellen en wil dat Assad opstapt.



Ook Kerry en Lavrov gaan vandaag weer om de tafel.