Obama hamert bij afscheidsspeech op democratische waarden VS

President Barack Obama heeft vannacht in Chicago zijn afscheidsspeech gehouden. Het publiek scandeerde 'Four more years' en dat bracht een glimlach op het gezicht van de vertrekkende Amerikaanse president, terwijl hij antwoordde: 'I can't do that.'

Verder ging hij niet in op de anti-Trumpgevoelens die af en toe duidelijk hoorbaar naar boven kwamen uit het publiek. Hij temperde ze juist door zijn toehoorders erop te wijzen dat de ene gekozen president over anderhalve week wordt vervangen door de andere gekozen president.



Obama hamerde verder op de democratische waarden van de Verenigde Staten en zijn verworvenheden in de acht jaar dat hij president heeft mogen zijn van de Amerikanen. Van alle Amerikanen.



Hij wees op de taak van de Amerikanen zelf, om wat minder bevooroordeeld naar de ander te kijken, of het nou minderheden betreft of juist de blanke middenklasse. Luister naar elkaar, kijk goed naar elkaar, dan overkomen we onze verschillen, zo benadrukte hij. En dan komen we erachter dat we helemaal niet zoveel van elkaar verschillen dan we in eerste instantie wellicht denken.

Vanzelfsprekend

Onze democratie wordt bedreigd zodra we het als vanzelfsprekend gaan beschouwen. We moeten er voor blijven vechten. En dat betekent dus dat we moeten stemmen. En dat we mee moeten blijven vechten voor de democratie.



Onze grondwet is een prachtig geschenk, maar het is slechts een stukje papier. Wij moeten het waarde geven. Wij moeten het kracht bij zetten. En we moeten niet iemand de schuld geven die democratisch is gekozen, zonder zelf gestemd te hebben. Als je teleurgesteld bent in de regering, in degene die is gekozen, verzamel dan genoeg handtekeningen en stel jezelf verkiesbaar. Maar doe er iets aan.

Eerbetoon