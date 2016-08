Obama kort weer gevangenisstraffen in

Het gaat om vooral veroordelingen voor drugsdelicten waarbij geen geweld is gebruikt. Het is de tweede keer deze maand dat Obama straffen korter maakt. Eerder schold hij de straf voor 214 gevangenen in federale gevangenissen een deel kwijt, de grootste groep op een dag.



Hervorming

Het verkorten van gevangenisstraffen is onderdeel van een programma van de regering-Obama voor de hervorming van justitie in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president kritiseert al langer het feit dat het aantal gevangenen in de Verenigde Staten in verhouding tot het bevolkingsaantal aanzienlijk hoger is dan in alle andere moderne democratieën.



Gratie

In 2013 waren in de VS op iedere 100.000 mensen er 698 in detentie. In een land als Duitsland waren dat er vorig jaar 76. Obama heeft alleen bevoegdheid tot gratieverlening bij de federale gevangenissen. Daar zit slechts 10 procent van de meer dan 2 miljoen gevangenen in de VS vast.