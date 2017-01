Obama laat klokkenluider Chelsea Manning vervroegd vrij

De voormalig militair analiste werd in augustus 2013 veroordeeld tot de celstraf omdat zij in 2010 meer dan 700.000 vertrouwelijke diplomatieke documenten en geheime video's doorspeelde aan WikiLeaks. Er werd toen gesproken over het grootste lek van geheime data in de Amerikaanse geschiedenis. Manning komt dankzij de gratieverlening van Obama al komt al op 17 mei aanstaande vrij.



Hormonale behandeling

Manning, die ten tijde van haar veroordeling nog door het leven ging als Bradley Manning, kreeg vanwege haar genderdysforie van de rechter toestemming om in de gevangenis een hormonale behandeling te ondergaan om van geslacht te kunnen veranderen. Maar het leger weigerde daar in eerste instantie aan mee te werken. Na een juridische strijd en een hongerstaking kreeg ze alsnog toestemming.



Assange

Wikileaks-oprichter Julian Assange gaf eerder deze week aan dat hij zichzelf zou laten uitleveren aan de Verenigde Staten als de Amerikaanse president Barack Obama in zijn laatste dagen als president gratie verleende aan Manning. Assange verblijft al sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen om een uitlevering aan Zweden te vermijden. In dat land lopen twee aanklachten voor verkrachting, maar Assange ontkent de feiten. Het is nog onduidelijk of hij de daad bij het woord voegt.