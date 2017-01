Obama: niet mijn schuld dat Guantánamo nog open is

Sluiting van het omstreden gevangenkamp op Cuba was één van de beloftes bij zijn aantreden, acht jaar geleden. Donderdag werd bekend dat er weer vier gevangenen zijn vrijgelaten, maar op de dag dat Donald Trump aantreed, bestaat Guantánamo Bay nog. Er zitten er 41 gedetineerden vast zonder rechtmatig proces. Dat is niet Obama's schuld, zo schrijft hij. 'Guantánamo is in tegenspraak met onze waarden.' De enige reden om het kamp open te houden is een politieke, aldus de aftredend president.



Hij zou in zijn eerste jaar als president, in 2009, al een einde maken aan het kamp dat de Amerikanen wereldwijd veel vijanden opleverde. Toen Obama aantrad zaten er honderden mensen vast. Maar zowel Republikeinse als Democratische politici waren tegen sluiting onder meer omdat ze de gevangenis niet naar Amerikaans grondgebied wilden verhuizen. Daarbij was het lastig een onderkomen te vinden voor de gevangenen: veel konden niet terugkeren naar hun land van herkomst.