Obama spreekt steun uit voor Macron

,,Ik ben niet van plan betrokken te zijn bij veel verkiezingen nu ik zelf niet meer verkiesbaar ben, maar de Franse verkiezingen zijn heel belangrijk voor de toekomst van Frankrijk en de waarden waar we zoveel om geven,” zegt hij in het filmpje. ,,Het succes van Frankrijk is belangrijk voor de hele wereld.”



Macron neemt het zondag op tegen Le Pen, die eerder werd geprezen door Obama’s opvolger Donald Trump. Obama verzet zich met zijn boodschap tegen het rechtse populisme dat in zijn land de macht wist te veroveren. Hij steunt Macron omdat hij inspeelt op ‘hoop en niet op angst’, zegt Obama, die op 20 april ook al met de Franse presidentskandidaat belde.



Het is ongebruikelijk dat Amerikaanse presidenten zich in buitenlandse politiek mengen. Obama riep eerder de Britten al op tegen een Brexit te stemmen. De voormalige Amerikaanse president eindigt zijn video met de campagneslogan van Macron – En Marche! – en een welgemeend ‘Vive la France!’