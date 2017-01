Obama stuurt nog vier gevangenen Guantanamo naar Saudi-Arabië

Het zijn de eerste gevangenen die Guantanamo Bay verlaten in de laatste poging van president Obama om nog 19 gevangen over te brengen naar minstens vier landen, waaronder Italië, Oman, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, voordat Donald Trump ingehuldigd wordt op 20 januari. De volgende president van de VS wil geen gevangenen meer laten vertrekken uit het detentiecentrum voor terreurverdachten.



Trump tegen overplaatsing

Hoewel meerdere diensten hebben geconstateerd dat ongeveer twintig gevangenen in aanmerking zouden moeten komen voor repatriëring of overplaatsing naar andere landen, zei Trump eerder deze week dat hij vindt dat iedereen die in Guantanamo gevangen zit daar moet blijven. 'Er moeten geen mensen worden vrijgelaten van Gitmo', zei hij via Twitter. 'Dit zijn extreem gevaarlijke mensen en die moeten we niet toestaan terug te keren naar het slagveld.'



Het Witte Huis liet weten zich niets van de bezwaren van Trump aan te trekken en dat de overplaatsingen blijven doorgaan tot het moment dat Trump het presidentschap overneemt.



Als de laatste overplaatsingen volgens plan gaan, zullen er ongeveer veertig gevangenen overblijven op Guantanamo Bay. Hiermee heeft Obama de belofte om de controversiële gevangenis op de Amerikaanse marinebasis op Cuba definitief te sluiten, niet kunnen nakomen.