Obama verandert op het nippertje visumregel Cubanen

Diplomatieke betrekkingen

Een Amerikaanse topambtenaar zei dat de Cubanen geen garanties hebben gegeven voor de behandeling van teruggestuurde landgenoten, maar als die bang zijn te worden vervolgd in hun oude vaderland kunnen ze altijd nog politiek asiel aanvragen in de Verenigde Staten. Ze worden in elk geval behandeld als elke andere immigrant: 'Cubaanse burgers die proberen de VS illegaal binnen te komen en niet in aanmerking komen voor humanitaire hulp, zullen teruggestuurd worden, in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving en rechtshandhaving', aldus een verklaring van het Witte Huis.



De nieuwe regeling is donderdag meteen ingegaan. De maatregel is een belangrijke stap in de inspanningen van president Obama om de betrekkingen met Cuba te normaliseren, aldus het Witte Huis. Obama heeft na meer dan 50 jaar vorig jaar de diplomatieke betrekkingen tussen Cuba en de VS hersteld.