Obama zegt dat hij van Trump zou hebben gewonnen; Trump zegt van niet

Obama zei in een interview dat maandag werd uitgezonden dat hij ervan overtuigd is dat zijn linkse beleid nog steeds succesvol zou zijn geweest bij de verkiezingen van 2016.



Twee termijnen

De Amerikaanse grondwet staat echter maar twee termijnen toe voor een president, en dus werd Hillary Clinton de Democratische presidentskandidate. Zij verloor nipt van Donald Trump, maar haalde wel bijna drie miljoen meer stemmen binnen.



Volgens Obama vond er, ondanks de verkiezingsuitslag op 8 november, tijdens zijn presidentschap een culturele verschuiving plaats. 'De meerderheid gelooft wel in een Amerika dat tolerant, divers en open is en vol energie en dynamiek', aldus de president.



Het probleem is, het manifesteert zich niet altijd in de politiek. Maar ik heb vertrouwen in deze visie, omdat ik er vertrouwen in heb dat als ik opnieuw kandidaat was geweest en deze visie had uitgedragen, ik een meerderheid van het Amerikaanse volk had kunnen mobiliseren om zich achter mij te scharen.'



No Way!

Donald Trump reageerde via Twitter direct op de uitlatingen. 'Hij moet dat wel zeggen, maar ik zeg NO WAY! HIj wijst daarbij op de uittocht van banen, IS en Obamacare, in zijn ogen grote mislukkingen in het tijdperk van Obama.



Over Hillary Clinton zei Obama dat ze 'geweldig had gepresteerd onder moeilijke omstandigheden'. Volgens de president kreeg ze te maken met 'een dubbele standaard', waardoor haar tekortkomingen uitvergroot werden.