Omstreden veiling van neushoornhoorns wordt een flop

Man die in België militairen aanviel 'glimlachte altijd'

26 augustus Buren van Haashi A., de man die gisteravond in Brussel militairen met een mes aanviel en daarbij werd doodgeschoten, reageren verbaasd. De 30-jarige man van Somalische afkomst was legaal in het land en woonde sinds tweeënhalf jaar in een sociale woontoren in Brugge. Hij stond niet gekend om terreurdaden maar wel om een geweldsdelict begin dit jaar.