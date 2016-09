Onderzoek naar fraude met hulpgeld voor Syrië

De twee Nederlandse hulporganisaties hebben een eigen, onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de mogelijke fraude en kartelvorming. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Save the Children en Stichting Vluchteling trokken zelf aan de bel bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie laat desgevraagd weten dat er geen hulpprojecten zijn stopgezet. Bij bewezen fraude wordt deze geldkraan dichtgedraaid.



De eerste signalen over misstanden in Turkije kwamen al in december aan het licht. Hulporganisatie USAID, onderdeel van de Amerikaanse overheid, ontdekte dat lokale leveranciers in Turkije de inkoop van noodhulpgoederen manipuleerden. De handelaren zouden onderling geheime en illegale prijsafspraken hebben gemaakt waardoor de hulporganisatie de hoofdprijs betaalde voor noodhulp, die was bedoeld voor oorlogsslachtoffers in Syrië.



Smeergeld

Lokale hulpverleners, die Amerikaanse donaties ontvingen, zouden smeergeld hebben aangenomen om de bewuste leveranciers te verrijken. Ook verkocht het Turkse kartel te kleine dekzeilen om in de hitte onder te schuilen en leverde het verkeerde voedselpakketten met bijvoorbeeld zout in plaats van linzen.



Bij USAID kwamen 116 klachten over misbruik binnen, waarna 25 onderzoeken volgden. De Amerikaanse overheid heeft 239 miljoen dollar aan hulpgeld bevroren - nog geen vijf procent van het totaal.



Ook zijn andere organisaties als de Amerikaanse International Rescue Committee (IRC) en de Ierse hulporganisatie GOAL gewaarschuwd, die met dezelfde fraudeurs zouden hebben samengewerkt. ,,Helaas, en dat betreuren wij ten zeerste, ziet het ernaar uit dat minder frisse elementen een slaatje hebben geslagen uit de omstandigheden", aldus Stichting Vluchteling.