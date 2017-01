Onderzoek vliegramp Germanwings afgerond: opzettelijke crash copiloot

De Duitse autoriteiten hebben hun onderzoek naar het neerstorten van een passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Germanwings, inmiddels Eurowings geheten, afgesloten. Hun conclusie luidt dat copiloot Andreas Lubitz als enige schuldig was aan het ongeluk in de Franse Alpen, dat in maart 2015 aan 150 mensen het leven kostte.