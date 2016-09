Onderzoek VN: Syrische regering gebruikte chloorgas

VS en Rusland willen Syrië-bestand 72 uur verlengen

20:45 Zowel Rusland als de Verenigde Staten willen het bestand in Syrië verlengen dat sinds maandagavond van kracht is. Het Kremlin sprak vandaag concreet over 72 uur erbij. Maar beide grootmachten hebben te maken met obstakels.