Onderzoek wijst uit: paddo's zijn veiligste recreationele drug

Volgens de studie, waarvoor bijna 150.000 mensen voor werden ondervraagd, had slechts 0,2 procent van de gebruikers van paddo's acute medische hulp nodig na het gebruik. Dat is minstens vijf keer lager dan het aantal ongevallen met mdma, lsd en cocaïne.

,,Paddo's zijn één van de meest veilige drugs ter wereld'', beweert psychiater Adam Winstock, een van de onderzoekers, in de Britse krant The Independent. Toch komen er regelmatig berichten voorbij van levensgevaarlijke ongelukken met bijvoorbeeld toeristen die paddo's hebben gebruikt. Volgens Winstock zit het gevaar vooral in het soort dat mensen gebruiken: paddo's zijn moeilijk te onderscheiden van giftige soortgenoten.