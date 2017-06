Hét antwoord op terreur kwam vandaag niet van politici, maar van de 23-jarige Ariana Grande

Maar het was veel meer dan alleen een benefietconcert. Het was precies waar veel mensen behoefte aan hadden. Een avond lang liefde en knuffelen op het podium. Op de dag nadat Engeland wéér was getroffen door een aanslag, deze keer in Londen. Op de avond nadat er weer bloed door de straten had gevloeid, op de avond dat miljoenen mensen dachten: houdt het dan echt nooit op?



Ja, in Manchester hield het vanavond wel even op. Daar verzamelden tienermeisjes, vaders, moeders en iedereen die maar een kaartje had kunnen krijgen, zich op het veld van het plaatselijke cricketstadion. Een agent danste er in een kringetje met kinderen. Ze zongen, ze huilden en ze lachten. Omdat ze willen dat het na vanavond ook stopt, die ellende. Dat er niet langer getreurd hoeft te worden om onschuldige slachtoffers, doodgestoken of –gereden tijdens een onschuldig avondje uit.



