Ongeval met bijna 50 doden in Madagaskar

Trump en Poetin zijn het telefonisch over alles eens: ontmoeting in touw gezet

21:40 De Amerikaanse President Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin zijn het eens over de noodzaak van het herstel van de economische- en handelsbetrekkingen. Of dat ook betekent dat de Amerikaanse economische sancties tegen Rusland worden opgeheven of zelfs maar verminderd, is niet duidelijk.