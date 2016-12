Onschuldige arrestant aanslag Berlijn: Ik werd mishandeld

De 24-jarige man had net een vriend van hem bezocht toen hij in de buurt van de aanslag op de kerstmarkt op straat door de politie werd gearresteerd. Volgens Baloch gaf hij vervolgens alle identiteitspapieren af die hij bij zich had, werd hij aanvankelijk weer losgelaten maar direct daarna toch meegenomen. Politiemensen zouden hun hakken in zijn voet hebben geplant en hard op zijn nek hebben geduwd.



Hij gaf ook een kijkje in het verhoor van de Berlijnse politie. ,,Ze vroegen of ik wist wat er eerder die avond was gebeurd. Toen ik dat ontkende, zeiden ze: ‘Iemand heeft een voertuig gestolen en is ermee op een menigte ingereden. En jij zat achter het stuur van die truck, toch?’ Ik zei toen kalm dat ik mijn rijbewijs niet heb en niet eens weet hoe ik de motor van een voertuig zou moeten starten."



Metro

Kort nadat hij werd vrijgelaten vertelde Naveed aan de Duitse krant Die Welt dat hij naar huis wilde om te slapen en de metro wilde halen ,,Ik stak rennend de straat over, omdat er auto's kwamen aanrijden. Een paar agenten zagen mij en hielden mij staande'', zei hij toen. ,,Ze vroegen mij waarom ik rende. Vanwege de auto's, zei ik. Toen kwam mijn metro eraan, maar ze hielden mij vast.''



De Pakistaan zit momenteel volgens de krant ondergedoken. Hij is afkomstig uit de rumoerige staat Baluchistan waar geregeld aanslagen worden gepleegd door religieuze extremisten. Hij was als vluchteling in Duitsland maar voelt zich daar niet meer veilig.