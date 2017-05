Ontmoeting Trump-Kim: 'Alsof Roosevelt Hitler ontvangt'

Trump prees de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bijna vaderlijk als een ,,behoorlijk uitgekookt ventje” (,,pretty smart cookie”) tijdens een interview met de Amerikaanse tv-zender CBS. Hij zei ook dat hij het een eer zou vinden de grillige dictator te ontmoeten. Trump had op een zekere manier wel respect voor de jongeling. Vooral omdat Kim ondanks zijn jonge leeftijd en alle tegenwerking vanuit de rest van de wereld er toch in was geslaagd de baas te blijven.



Persbureau AP benadrukt nu dat een ontmoeting tussen Trump en Kim wel zeer onwaarschijnlijk is. Het zou vallen in de fantasy-categorie van categorie Roosevelt die bij Hitler aanschuift, nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, of George Bush (‘maakt niet uit welke’) die Saddam Hussein ontvangt op kantoor.



Maar, aldus AP, er zijn ook wel een paar van die onvoorstelbare presidentiële ontmoetingen realiteit geworden. Zoals president John F. Kennedy die de Russische leider Nikita Chroesjtsjov ontmoette of Richard Nixon die naar Peking ging.

Volledig scherm Diplomatieke verrassing in 1961: de Amerikaanse president John F. Kennedy ontmoette in Wenen Sovjet-leider Nikita Chroesjtsjov. © AP

Ontmoetingsplek

Waar zouden deze beide presidenten elkaar kunnen ontmoeten? De gedemilitariseerde zone tussen de Korea’s lijkt de aangewezen plek. Zwitserland zou ook een idee zijn, Kim ging er naar een dure privéschool. En waarom niet het Witte Huis waar Trump recent toch al een aantal omstreden leiders ontving, onder wie de Egyptische president Sisi.



Of gaat Donald Trump naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang? grapt AP. De Amerikaanse basketballer Dennis Rodman, een idool van Kim, ging de president immers al voor. Waar zouden de twee over praten? Nucleaire ontwapening natuurlijk, in ruil voor Amerikaanse steun aan de Noord-Koreaanse economie. Een wie dat allemaal op de kast zou jagen weet AP ook al: Zuid-Korea, Rusland, China en nog een reeks andere landen in de regio.



Dat het in diplomatiek opzicht een opzienbarende ontmoeting zou zijn staat wel vast. Maar is het zo ondenkbaar?

Handel