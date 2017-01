Ontsnapte circustijger kuiert door Monreale

IMF: Explosieve stijging schulden Griekenland

18:36 Griekenland komt er met het huidige beleid niet bovenop, blijkt uit een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat in handen is van de Britse zakenkrant Financial Times. De staatsschuld zal tegen 2060 zelfs uitgegroeid zijn tot een omvang van bijna drie keer het bruto binnenlands product van het land.