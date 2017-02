Ontspoorde trein Leuven bergen wordt 'hele klus'

Infrabel kan nog niet vooruitlopen op de planning, maar het is nu al duidelijk dat er nog een tijdje grote hinder zal zijn op het spoor rond Leuven. De schade is immers groot. Momenteel is de toestand ongewijzigd sinds gisteravond. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog geen treinen kunnen rijden tussen Leuven en Mechelen en Leuven en Aarschot. Daar rijden bussen. Verder geldt een aangepaste dienstregeling.



Bij een treinongeluk nabij een station in het Belgische Leuven is gisteren een dode gevallen en zijn 27 reizigers gewond geraakt. De trein was onderweg naar de badplaats De Panne, toen hij net buiten het station van Leuven ontspoorde. De oorzaak is nog onbekend.



Een van de passagiers heeft meteen nadat het ongeval gebeurde een video (zie onderaan artikel) gemaakt van een heldhaftige daad. In het filmpje is te zien dat een van zijn medereizigers de machinist probeert te bevrijden uit het treinwrak.