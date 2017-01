Ontvoerde 18-jarige ontmoet voor het eerst biologische ouders

Kamiyah Mobley - die door het leven ging als Alexis Manigo en dacht dat haar kidnapster haar moeder was - zag haar echte ouders Shanara Mobley en Craig Aiken op een politiekantoor in South Carolina. ,,Het was geweldig", vertelt haar 41-jarige vader Craig. ,,We zijn zo gelukkig. We hebben het niet over de ontvoering gehad. We wilden gewoon onze dochter leren kennen. We hadden nooit gedacht dat we haar ooit terug zouden zien. We lachten en kletsten, en gaven negatieve gedachten geen kans."



Volgens Craig gaat Kamiyah een heel moeilijke tijd tegemoet. ,,Ze heeft erg gemengde gevoelens tegenover de vrouw die haar groot bracht'', zegt hij. ,,Maar we zullen er zijn voor haar. Het is de start van een prachtige toekomst die we samen zullen hebben."



Ontvoering

Vrijdag ontdekte Kamiyah dat de vrouw die ze al 18 jaar haar moeder noemt haar eigenlijk als pasgeboren baby kidnapte uit een ziekenhuis in Florida. Dat gebeurde op 10 juli 1998.



Er kwamen 2500 tips binnen, maar pas vorig jaar kwam er een doorbraak in de zaak. Die leidde vrijdag tot de arrestatie van Gloria Williams (51) in Walterboro, South Carolina. Vrijdag had Alexis haar echte ouders al een eerste keer gezien via een videochat, en gisteren zag ze hen voor het eerst in levenden lijve op het politiekantoor van Walterboro. Het trio poseerde breed lachend voor een eerste familieportret.