Ontvoerde baby na 18 jaar terecht

Een DNA-test bevestigde dat het inderdaad de achttienjarige Kamiyah Mobley is die als baby uit het ziekenhuis werd meegenomen door een vrouw die zich voordeed als een verpleegster. Volgens sheriff Williams is Kamiyah gezond en leeft ze het leven van een normale 18-jarige.



Williams: ,,Kamiyah kreeg een aantal maanden geleden het gevoel dat ze betrokken is geweest bij deze zaak. Ze kwam er pas vanochtend achter dat dit ook daadwerkelijk zo is, maar tot nu toe verwerkt ze het nieuws goed. Ze heeft een heleboel om over na te denken."



Tips

De politie heeft de 51-jarige Gloria Williams gearresteerd voor de ontvoering. Mobley was er achttien jaar lang van overtuigd dat Williams haar moeder was. Ze werd gevonden na een aantal tips die binnen waren gekomen bij het nationale centrum voor vermiste kinderen, liet de sheriff weten.



Mobley werd op 10 juli 1998 enkele uren na haar geboorte ontvoerd. De ontvoerder was alleen zichtbaar op een vage bewakingsvideo. De ontvoering trok destijds de nationale aandacht.