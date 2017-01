'Ontvoerde Ewold Horn levend gezien'

Volgende week is het precies vijf jaar geleden dat Horn werd ontvoerd door terreurbeweging Abu Sayyaf, samen met een Zwitser. Die wist twee jaar geleden te ontsnappen, maar de Nederlander was toen te zwak om mee te gaan. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.



,,Volgens onze inlichtingendiensten was hij in december zeker nog in leven,'' zegt majoor Tan. ,,Dit komt van onze lokale bronnen met wie we in het gebied werken. Voor zover we weten, was Horn niet ziek.''



Levend

De Filippijnse president Duterte zei vorige week dat het leger de strijd tegen Abu Sayyaf mag verzwaren, ook als gijzelaars daarbij gevaar lopen. Maar Tan nuanceert dat. ,,Onze zorg is nog steeds alle gijzelaars levend en gezond vrij te krijgen.''



We reconstrueerden de ontvoering van Ewold en maakten er een longread van. Lees 'm hier: