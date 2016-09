Ontvoerde Noor uit handen van Abu Sayyaf bevrijd

Eerder was ook al een Filippijnse vrouw bevrijd. Dat bevestigt het leger.



Volgens de legerleiding is Kjartan Sekkingstad in de provincie Sulu bevrijd na een jaar in gevangenschap te hebben geleefd in de jungle. De vrouw werd bevrijd vlak voor president Rodrigo Duterte aan de macht kwam op 30 juni.



De Canadezen waren onthoofd nadat een hoge losgeldsom niet werd betaald. De onthoofding werd veroordeeld door de vorige president Benigno Aquino III en de Canadese premier Justin Trudeau, waarop het leger een groot offensief tegen de milities startte. Dat leidde tot de bevrijding van de Noor.



Abu Sayyaf heeft nog een Nederlander in handen: Ewold Horn werd begin 2012 ontvoerd.