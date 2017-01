Ontvoerde tiener barst in tranen uit bij zien 'moeder' in rechtbank

Gisteren kwam het opzienbarende nieuws naar buiten dat de vermissing van Mobley eindelijk was opgelost. De nu 18-jarige vrouw werd uit een ziekenhuis in Florida ontvoerd toen ze nog geen dag oud was. Inmiddels is duidelijk dat ze bij Gloria Williams woonde in South Carolina. Williams werd vrijdag, toen Kamiyah niet thuis was, opgepakt. Ze zit nu achter de tralies. De vrouw hangt mogelijk een levenslange celstraf boven het hoofd voor ontvoering.



De 51-jarige blies vanachter de tralies een kushandje naar de tiener toen ze gisteren in de rechtbank was om te kunnen worden uitgeleverd aan Florida. Het liet Mobley niet ongeroerd. ,,Ik hou van je mam”, zei de jonge vrouw tegen haar kidnapster, schrijft Daily Mail.