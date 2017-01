Ontvoerde vrouw vertelt over Zweedse 'horrordokter': Het was verschrikkelijk

Zes dagen later nam Trenneborg de vrouw mee naar Stockholm. Hij was te weten gekomen dat Isabella Eriksson als vermist was opgegeven. Samen met haar stapte Trenneborg een politiekantoor binnen. Hij verplichtte haar om een vals verhaal te vertellen, zodat iedereen zou denken dat ze een stel waren en ze dus niet vermist was. De inspecteurs zagen echter dat er iets niet in de haak was. Ze namen de vrouw apart en zo kon ze alles vertellen. Trenneborg werd direct gearresteerd.



In februari 2016 werd de 'horrordokter' veroordeeld tot tien jaar cel. Hij moet het slachtoffer bovendien 19.000 euro betalen. Zij leeft momenteel onder een schuilnaam op een onbekend adres in Zweden. Ze hoopt terug te gaan studeren en later in het buitenland te gaan wonen.