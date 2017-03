'Ook derde en laatste slachtoffer lawinedrama gevonden'

UpdateHulpdiensten hebben nu ook het derde slachtoffer gevonden in de Franse Alpen. Dat meldt de directeur van de skipiste, Marcus Schlatmann. Kort daarvoor werd het tweede slachtoffer aangetroffen. De officiële identificatie heeft nog niet plaats gevonden

Hulphonden vonden het lichaam van de tweede student woensdagmiddag rond 16.00 uur in de buurt van de plek waar eerder het levenloze lichaam werd gevonden van een 22-jarige Nederlander. Hulpdiensten zijn bezig het lichaam uit te graven. Het is nog niet geïdentificeerd. ,,Iedereen gaat er wel vanuit dat dit een van drie jongens is'', zegt Tim van den Bergh van Husk, de touroperator.

Eerder vandaag werd bekend dat een Nijmeegse student (22) was omgekomen nadat hij was bedolven door een lawine. Zijn vrienden - met wie hij offpiste was gegaan - waren nog niet gevonden.

De studenten waren met een groep van twintig naar Valfréjus gekomen voor een korte wintersportvakantie. De overige studenten - van de Christelijke Studentenvereniging Navigators Nijmegen - vertrekken vandaag met de bus weer terug naar Nederland.

Volgens de directeur van de skipiste Marcus Schlatmann zijn de studenten 'echt in alle staten'. ,,Drie doden in een groep van twintig! Ze huilen, vallen elkaar in de armen. Ze zijn eigenlijk niet aanspreekbaar. Ze weten eigenlijk niet wat ze moeten doen, ze zijn verslagen. Het is een enorm drama, echt een drama. Die mensen zijn enorm aangeslagen natuurlijk.’’

Volgens Schatmann gaat op de pistes het skiën gewoon door. ,,Mensen zijn hier vakantie aan het vieren alsof er niks is gebeurd. Dat is bizar om te zien, vooral voor de overlevenden natuurlijk van die groep Nederlanders. Maar ja, het leven gaat door, dat kan je niet voorkomen. Het grootste deel van de groep gaat nu per bus terug naar Nederland. Er blijven zo'n vier mensen van de groep nog hier. Ik weet niet waarom.’’



De hulphonden pikten kort daarna ook een spoor van het derde vermiste slachtoffer op.



Op de Radboud Universiteit is de verslagenheid groot.