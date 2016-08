'Ook nonnen in habijt niet welkom op strand Nice'

Discriminatie

In 32 Franse gemeenten is een verbod op het islamitische badpak ingesteld. De Franse Liga voor de Mensenrechten heeft protest aangetekend bij de Raad van State tegen de verboden. Voorman Jean-Pierre Dubois was bij World at One bondig in zijn oordeel over de verboden: ,,Het is gewoon discriminatie'', zei hij. De Franse Raad van State doet vrijdagmiddag uitspraak over de boerkiniverboden.