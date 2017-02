Ook Petraeus valt af als kandidaat veiligheidsadviseur

Petraeus stond op een lijstje met namen om Michael Flynn op te volgen. Die diende deze week zijn ontslag in nadat hij 'onvolledige informatie' had verstrekt over zijn telefoongesprekken met de Russische ambassadeur in de VS nog voordat Trump daadwerkelijk president was.



Petraeus, aan het hoofd van de CIA tot in 2012 werd onthuld dat hij een affaire had met zijn biograaf, is volgens een ingewijde afgevallen vanwege meningsverschillen over wie de personele beslissingen neemt binnen de Nationale Veiligheidsraad. Hij zou daar zelf de controle over willen hebben.