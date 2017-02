Oorzaak dood Kim Jong-Nam nog steeds ongewis

Donald Trump bezit meer dan 3.000 domeinnamen

6:27 Hoe berekenend Donald Trump is als zakenman en als politicus, blijkt nogmaals uit onderzoek dat CNN deed naar de domeinnamen die het bedrijf van de Amerikaanse president bezit. The Trump Organization, die wordt gerund door de zoons van Trump nu hun vader president is, bezit in totaal 3.643 websites die allemaal het woord 'Trump' in de domeinnaam hebben.