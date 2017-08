Opeens veel minder overstekers door mysterieuze Libische militie

Week in, week uit stapten duizenden migranten aan de Libische kust in nauwelijks zeewaardige rubberbootjes in de hoop Italië te halen of onderweg opgepikt te worden. In juni kwamen er nog 23.000 migranten in Italië aan. Maar in juli waren het er opeens maar 11.000 en in augustus zullen het er nog maar 3.000 zijn. Cijfers die vorig jaar veel hoger lagen.

Of de daling tijdelijk is of niet, moet nog blijken. Wel zeker is dat het een vurige wens van de Italiaanse (en Europese) autoriteiten is om de migrantenstroom vanaf de Libische kust een halt toe te roepen. Al maanden wordt met Libië onderhandeld, gaat er hulpgeld naartoe en wordt de Libische kustwacht getraind door Europese collega's.

Rubberboten

Die kustwacht houdt de afgelopen weken meer rubberboten aan voordat die internationale wateren bereiken, en brengen de migranten terug naar Libië. En ze openden enkele keren het vuur om hulpschepen van particuliere organisaties als Jugend Rettet en Artsen zonder Grenzen te intimideren.

Die organisaties redden de migranten uit hun zinkende boten en brengen ze naar Italië. De Libiërs stellen dat de ngo's (onafhankelijke hulporganisaties) te dicht bij hun kust komen en daardoor de migranten aantrekken. Artsen Zonder Grenzen en Save the Children onderbraken daarop (tijdelijk) hun reddingsacties. Rechtse organisaties legden direct het verband met het dalende aantal bootjes.

De werkelijkheid is ingewikkelder. Want de ngo's hebben hun reddingsacties vrijwel allemaal weer hervat, maar het aantal overstekers daalt nog steeds. Persbureau Reuters en de journalistieke website Middle East Eye (MEE) spraken bronnen in de Libische kuststeden Sabratha en Zawiyah, twee belangrijke vertrekplaatsen, die sinds enkele weken opeens zeer actieve milities op de stranden rond de steden zien.

Overeenkomsten

Een van hen, Brigade 48, zou bestaan uit enkele honderden burgers, agenten en militairen. Ze houden boten tegen op het strand en zouden de migranten opsluiten in illegale detentiecentra. ,,Een gebied dat jarenlang een smokkelnest is geweest, kan niet opeens vanzelf rustig zijn", zegt een anonieme, lokale bron tegen MEE. Mensensmokkel is een miljoenenbusiness in de regio, waarin, zo melden diverse smokkelbendes, milities en autoriteiten meedeelden.

,,De rust is er nu omdat er economische overeenkomsten met de lokale milities zijn gesloten." Volgens de bronnen zouden die milities via het gemeentebestuur 5 miljoen euro aan Europees geld hebben ontvangen 'om de regio zeker een maand rustig te houden'. Ook migranten die er wel in slaagden Italië te bereiken, vertellen dat het lastiger is geworden Europa te bereiken.

Maandenlang

Of Europees (hulp)geld inderdaad via via bij Libische milities belandt, is moeilijk te controleren. Wel heeft onder meer de VN de afgelopen jaren alarm geslagen over de behandeling van migranten in Libië. Sommigen moeten maandenlang voor smokkelbazen werken voordat ze mee mogen op een boot. Anderen worden vastgezet, afgeperst, gemarteld en verkracht, door leden van smokkelbendes én milities.

Of het wegblijven van de boten helemaal op rekening van de milities geschreven kan worden, is ook niet zeker. Uit cijfers van migratieorganisatie IOM blijkt dat het aantal migranten dat uit Niger vertrekt, het laatste land voor Libië op de migratieroute door Afrika, al enkele maanden daalt. De oorzaak daarvan is ook nog niet duidelijk, maar Niger krijgt sinds enige tijd miljoenen euro's van de EU om migratie tegen te gaan.

Gibraltar

Andere bronnen stellen dat de migratiestroom zich simpelweg verplaatst: er vertrekken al meer boten vanuit andere delen van Libië. En Spanje ziet recent een stijging van migrantenbootjes die de straat van Gibraltar willen oversteken. De aantallen daar liggen echter nog veel lager dan in Italië.

In 2017 zijn tot nu toe 98.000 migranten aangekomen in Italië. In heel 2016 waren dat er 181.000.

Volledig scherm Spaanse hulpverleners op de Middellandse zee. © REUTERS