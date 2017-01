Ophef rond nepnieuws raakt populistische site Breitbart

Breitbart heeft tientallen miljoenen lezers en speelde een rol in de retoriek rond de verkiezingen in de Verenigde Staten. De site koos openlijk de kant van Donald Trump en begon met allerlei complottheorieën een lastercampagne tegen Hillary Clinton. De site is omstreden en deinst er niet voor terug om nepnieuws te brengen.



Zo publiceerden ze eerder een filmpje dat zou bewijzen dat de organisatie Planned Parenthood delen van geaborteerde baby’s zou verkopen. Het filmpje bleek aan alle kanten gemanipuleerd en de makers werden later aangeklaagd, maar de ophef was wel een reden voor Republikeinse politici om de organisatie aan te vallen.



Boycot

De Amerikaanse rechts-populistische website Breitbart kon jaren ongestoord een miljoenenpubliek opbouwen, maar stuit op flinke weerstand sinds er wereldwijd forse kritiek is op nepnieuws. Supermarktketens Target en Rewe en cornflake-maker Kellogg's willen niets meer te maken hebben met de complotsite en hebben hun advertenties teruggetrokken. Volgens de bedrijven is duidelijk geworden dat Breitbart andere waarden heeft, die niet passen bij hun bedrijfscultuur. Ook BMW en Deutsche Telekom hebben hun advertenties teruggetrokken. Het technologie-bedrijf AppNexus laat inmiddels niet toe dat Breitbart hun technologie gebruikt omdat het bedrijf de site 'hatelijk' acht.