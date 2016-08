Opnieuw aanhouding na moord Nederlandse agent op Bonaire

Na de aanhouding is zijn woning doorzocht. Daarbij zijn 'diverse goederen' in beslag genomen voor onderzoek. Om wat voor goederen het precies gaat, is niet bekendgemaakt.



De man die afgelopen week al werd aangehouden is zaterdag weer op vrije voeten gesteld. Wel blijft hij verdachte.Dit weekend was ook al een wit busje in beslag genomen dat in verband gebracht wordt met de zaak. Het busje wordt nader onderzocht.



Kogels

De 45-jarige politieagent Ferry Bakx, die sinds 2013 bij het KPCN werkt, werd op 18 augustus doodgeschoten tijdens een schietpartij op Bonaire. Inmiddels is duidelijk geworden dat de dodelijke kogels niet uit een politiewapen kwamen.



De politieman was met een collega naar een woning aan de westkant van het eiland gestuurd, waar een overval werd gepleegd. Toen de agenten arriveerden, kwam het tot een achtervolging en vervolgens tot een schietpartij. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered.



Gruwelijk

Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur noemde het eerder een gruwelijke moord en liet weten ,,Politiemensen staan elke dag klaar voor onze veiligheid'', aldus Van der Steur. ,,Zij doen een stap naar voren als anderen een stap terug zetten. Dat een agent is omgekomen bij dit moedige werk, is een grote klap voor het hele korps.''