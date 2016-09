Opnieuw doden bij crash tijdens Duitse vliegshow

Het ongeval gebeurde in de stad Grossrückerswalde in de deelstaat Saksen, zo zei de politie. Eén vliegtuig kon veilig landen, het andere stortte neer in een veld, waarbij de twee inzittenden omkwamen. Het zou volgens de Duitse krant Bild gaan om een 54-jarige vader en zijn 26-jarige dochter.



De politie is een onderzoek gestart, maar kon direct na de gebeurtenissen nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeval. Het vliegtuig stortte neer voor de ogen van het publiek dat naar de luchtshow was komen kijken.



Noodlanding

Het gaat om het tweede ongeval in de regio in 24 uur tijd. Vrijdag moest een klein vliegtuig een noodlanding maken in de buurt van de stad Zwickau, waarna het in brand vloog. De 40-jarige piloot kon tijdig ontkomen. Hij had tijdens het vliegen rookontwikkeling opgemerkt, en besloot daarop een noodlanding in een veld te maken.