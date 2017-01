Opnieuw massagraf ontdekt in Irak

De militairen waren in 2014 door de terreurbeweging gevangen genomen toen IS nog grote gebieden in handen had in het noorden en westen van Irak. Het Iraakse leger heroverde Tikrit in maart vorig jaar. Kort daarna werden de eerste massagraven ontdekt. De soennitische IS beweert dat het 1700 Iraakse militairen met een sjiitische achtergrond heeft gedood.

Hammam

In de stad Hammam werden na de herovering ook massagraven ontdekt. Daar lagen honderd onthoofde mensen in. Volgens legerwoordvoerder Yehya Rasool waren van de meeste lichamen nog slechts de skeletten over en is het onduidelijk of het om soldaten of burgers gaat, maar is het wel duidelijk dat het om gevangen van IS gaat.