Opnieuw problemen bij uitvoeren doodstraf Arkansas

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat er geluiden zijn dat het uitvoeren van de doodstraf in Arkansas niet goed verloopt. Afgelopen maandag zou bij twee gedetineerden de doodstraf worden uitgevoerd, maar de tweede executie werd op last van de rechter uitgesteld omdat er problemen waren tijdens het toedienen van het benodigde slaapmiddel.



Op de dodelijke injecties in Arkansas is al langer kritiek. Gevangen die de huidige dodelijke middelen toegediend krijgen, overlijden ongeveer binnen twintig minuten. In andere Amerikaanse staten worden andere middelen gebruikt, waardoor het gemiddeld 43 minuten duurt voordat een gevangene overlijdt. Volgens advocaten van gedetineerden kan niet worden aangetoond dat de versnelde manier pijn- en lijdensvrij is.



De executies van deze week zijn onderdeel van een plan om in een periode van elf dagen acht gedetineerden te executeren. De staat Arkansas heeft haast, omdat de houdbaarheid van een van de gebruikte middelen eind april verstrijkt. De acht executies zijn de meeste gevallen in de kortste tijd sinds 1976.



Kenneth Williams werd ter dood veroordeeld na meerdere moorden en een ontsnapping uit de gevangenis waar hij een levenslange straf uit moest zitten.