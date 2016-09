Opnieuw protesten tegen omstreden arbeidswet Frankrijk

Het is de dertiende keer in ruim een half jaar dat de Fransen de straat op gaan om te protesteren tegen de wijzigingen in de arbeidswet. In Parijs verzamelden de tegenstanders zich net als de vorige protestdagen op het Place de la Bastille.



,,We geven de strijd niet op", zei een vakbondsleider op de Franse televisiezender France 2. ,,We hebben nog geen verdere protesten gepland, maar er zijn ook andere manieren waarop we ons kunnen verzetten tegen de arbeidswet."



Rechten

Het openbaar vervoer heeft vooralsnog weinig last van de demonstraties. Alleen de luchtvaartsector ondervond hinder van de stakingen van luchtverkeerleiders. Enkele vliegtuigen bleven aan de grond.



Door de nieuwe arbeidswet, die in juli het parlement werd doorgedrukt, kunnen bedrijven werknemers makkelijker ontslaan. Tegenstanders van de hervormingen zeggen dat de regering geen rekening houdt met de rechten van werknemers.