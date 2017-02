Opnieuw rellen in Frankrijk 'uit steun voor Théo'

Het is al ruim een week onrustig in de Parijse banlieus, nadat de Franse Théo (22) begin februari hardhandig werd aangepakt door vier agenten. Toen hij agenten aansprak die een jongere in het gezicht sloegen tijdens een identiteitscontrole, verkrachtten die hem naar eigen zeggen anaal met een telescopische gummiknuppel. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis.



Sinds het voorval zijn er regelmatig protesten. Dat van vanmiddag in Bobigny van naar schatting 2000 mensen verliep in de middag nog vreedzaam. Demonstranten namen spandoeken mee met teksten als 'De politie verkracht #GerechtigheidVoorThéo'. Enkele honderden relschoppers verstoorden volgens de politie de demonstratie. Ze bestookten agenten, openbare gebouwen en winkels met vuurwerk en staken vuilnisbakken in brand.