Oppositieleider Venezuela mag vijftien jaar geen politiek bedrijven

Capriles, momenteel gouverneur van de Venezolaanse deelstaat Miranda, kreeg het beroepsverbod omdat zijn protestacties volgens de autoriteiten zouden hebben aangezet tot geweld. De politicus deelde via Twitter mee dat hij buitenspel is gezet.



Als het beroepsverbod stand houdt, betekent dit dat Capriles niet deel kan nemen aan de komende presidentsverkiezingen, in 2018. Hij deed de afgelopen twee keer wel mee aan de verkiezingen. Mensenrechtenactivisten maken zich zorgen over de situatie in het land, waar inmiddels een flink aantal politieke gevangenen vast zouden zitten.



De politieke situatie in Venezuela is gespannen. Het land wordt geplaagd door een tekort aan primaire levensbehoeften als voedsel en medicijnen. President Maduro vroeg de VN onlangs om hulp bij het aanvullen van het tekort aan medicijnen. De economische crisis wordt volgens Maduro veroorzaakt door dalende olieprijzen en economische sancties. Critici van de president geven de schuld aan zijn wanbestuur.



Het leek er een paar weken geleden op dat het hooggerechtshof van Venezuela het parlement had ontbonden, waarmee de democratie in het land definitief verleden tijd was geworden. De voorzitter van het parlement sprak van een dictatuur, aangezien het parlement het enige orgaan was in het land dat nog onafhankelijke opereert. De ontbinding werd later teruggedraaid.