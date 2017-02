Oprichters bedrijf van Panama Papers opgepakt

Oud-Volks­wa­gen­pre­ses weigert te getuigen in dieselschandaal

15:15 Voormalig president-commissaris Ferdinand Piëch van Volkswagen die eerder aan de bel trok over het gesjoemel met uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens weigert te getuigen in een parlementair onderzoek naar de mogelijke rol van de Duitse overheid in het dieselschandaal bij het autoconcern. Dat heeft zijn advocaat laten weten.