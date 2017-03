Opschudding na BBC-filmpje: Nee, het was niet de nanny

Grote haardos baby al zichtbaar op echografie

19:14 De haardos van baby Oliver uit de Amerikaanse staat Idaho was in de buik van zijn moeder al zo dik dat zijn kuif zelfs zichtbaar was op de echografie. De artsen konden hun ogen niet geloven. ,,Sinds zijn geboorte is zijn dos alleen maar langer en dikker geworden", vertelt moeder Angie Dunn.