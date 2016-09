Orkaan Hermine neemt toe in kracht op weg naar Florida

In de nacht van donderdag op vrijdag kondigden stroomstoringen en hoge golven al de komst van orkaan Hermine aan. Langs de kust staan stukken land onder water. De orkaan komt aan land aan de oostkust van de staat, vanaf de Golf van Mexico. Gouverneur Rick Scott waarschuwde donderdag voor een 'levensgevaarlijke storm'.



In de stad Tallahasee, op zo'n 70 kilometer van de kust, zaten duizenden huishoudens zonder stroom. Net daarvoor had de gouverneur al gewaarschuwd voor het uitvallen van elektriciteit. Mensen slaan massaal voedsel in en laaggelegen gebieden zijn geëvacueerd. De autoriteiten hebben in 51 van de 67 gemeenten in Florida de noodtoestand uitgeroepen.



Als Hermine aan land komt, kan er in delen van de staat meer dan 50 centimeter regen vallen. Achtduizend militairen van de Nationale Garde zijn ingezet om te helpen voorzorgsmaatregelen te treffen. De verwachting is dat Hermine na Florida over land als tropische storm verder trekt naar Georgia en North Carolina.