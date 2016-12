Orkaan raast richting hoofdstad Filipijnen

De storm gaat gepaard met matige tot hevige regenval, aldus PAGASA, het meteorologisch instituut van de Filipijnen. Nock-ten is sinds de orkaan aan land ging in sterkte afgenomen. De windsnelheid bedraagt nu maximum 150 kilometer per uur.



Verwacht wordt, dat de orkaan ernstige schade zal veroorzaken. Bomen en elektriciteitspalen waaiden om. Rijst-, maïs- en kokosplantages zullen vermoedelijk zware verliezen lijden. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen en modderstromen. In vijf provincies is op dit moment geen elektriciteit beschikbaar.



Al het verkeer ligt door Nock-ten stil, zowel aan land, in de lucht als op zee. Volgens de autoriteiten zijn zo'n 11.500 passagiers, meer dan 1.000 cargoschepen en meer dan tien andere schepen gestrand in verschillende havens in de regio.



Volgens een lokale radiozender kwam een jongen in de provincie Quezon om toen hij verpletterd werd door een omgewaaide kokospalm. Een meisje uit de provincie Camarines Sur raakte gewond toen haar huis instortte.