Oud-leider Hongkong moet 20 maanden cel in wegens corruptie

De 72-jarige Tsang was tot juni 2012 bewindvoerder en de machtigste man in de voormalige Britse kolonie. Hij werd opgevolgd door de 57-jarige zakenman Leung Chun-ying.



Tsang had gedurende zijn regeerperiode te nauwe privébanden met een mediatycoon. Via hem zou hij forse korting hebben gekregen op de huur van een appartement in ruil voor steun voor een kabinetsbesluit dat deze het bedrijf van deze Bill Wong Cho-bau een digitale zendvergunning zou geven.



'Nog nooit in mijn rechterlijke carrière heb ik een man van zo'n hoogte zien vallen', zei rechter Andrew Chan toen hij het vonnis uitsprak in de rechtbank in Hong Kong. 'Ongeacht zijn straf, heeft hij zich veertig jaar lang in dienst gesteld van ons land.' De rechter wilde hem eerst 30 maanden celstraf geven, maar trok er tien maanden af vanwege zijn bijdrage aan het land.



De rechtszaak van Tsang staat niet op zich. Hong Kong, dat lang bekendstond om zijn onberispelijke staat van dienst, werd de afgelopen tijd vaker geconfronteerd met iets te nauwe betrekkingen tussen regeringsleiders en rijke zakenmannen.