Oud-premier Blair roept op tot opstand tegen brexit

De oud-premier noemt het beleid van de Conservatieve regering van Theresa May 'van de klif rennen'. ,,Als we niet proberen dit te verhinderen zullen toekomstige generaties ons dat erg kwalijk nemen'', waarschuwt Blair. ,,Dit is geen tijd voor terugtrekking, onverschilligheid of wanhoop, het is tijd om op te staan en te verdedigen waar we in geloven'', aldus Blair.