Oud-president Bush (92) opnieuw opgenomen in het ziekenhuis

Volgens een woordvoerder 'komt het weer helemaal goed' met Bush, die tussen 1989 en 1993 de hoogste functie in de Amerikaanse politiek bekleedde. Bush is sinds vrijdag ter observatie opgenomen in het Houston Methodist Hospital. ,,Bush had een constante hoest en kon daardoor niet goed slapen", aldus de woordvoerder. ,,In het ziekenhuis is een milde longontsteking geconstateerd en dat is direct verholpen. Bush is vrolijk en positief gestemd en wordt alleen nog voor verdere observatie in het ziekenhuis gehouden terwijl hij aansterkt."