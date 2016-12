Oud-topfunctionaris Bush adviseur terrorismebestrijding onder Trump

Proces tegen verdachten Turkse coup begonnen

15:10 In de Turkse stad Istanbul is vandaag het proces begonnen tegen 29 agenten die worden verdacht van betrokkenheid bij de couppoging in juli dit jaar. Het is het eerste proces tegen personen die een rol zouden hebben gespeeld bij de mislukte staatsgreep. Bij de couppoging kwamen 270 mensen om.