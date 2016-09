Ouders en zus Vlaamse bruid crashen na feest

De klap was bijzonder hard. De personenwagen boorde zich ruim anderhalve meter onder de truck. De moeder van het bruidspaar reed, vader zat ernaast en de zus van de bruid zat achterin. Op een filmpje van VTM Nieuws is te zien dat de grijze wagen helemaal in de prak ligt.



De man is na het ongeluk direct naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas gebracht. Hij verkeert in levensgevaar. Ook zijn vrouw is er slecht aan toe. Hun dochter liep slechts lichte verwondingen op.



Om de vader uit het wrak te kunnen bevrijden, had de brandweer van Zele bijna een uur nodig.



Het gezin was op de terugweg van een bruiloft in Destelbergen. Het bruidspaar zelf had het feest eerder verlaten om op huwelijksreis te gaan. De bruidsjurk lag in de verongelukte auto.