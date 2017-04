Ouders maken failliete videotheek na voor verdrietige autistische zoon

Belgische (23) vergist zich in parkeerplaats en wordt vermoord

3:51 De 23-jarige Laeticia Bauwens is zaterdagochtend op gruwelijke wijze omgebracht op de parkeerplaats van de Lotto Mons Expo in het Belgische Bergen. De studente had er afgesproken met vriendinnen om samen richting Brussel te rijden, maar uiteindelijk vonden de drie anderen Laeticia in een plas bloed. Wat de zaak extra tragisch maakt, is dat Laeticia zich wellicht in de parkeerplaats had vergist.